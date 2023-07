Bratislava 15. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva na reguláciu populácie medveďa hnedého. Je to podľa nich jediné riešenie premnoženia medveďov na Slovensku. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"Cielená a oficiálna regulácia a preriedenie stavov na prijateľný stav taký, ktorý zvládne územie SR a výmera lesov," uviedol Pellegrini. Dodal, že nemôže byť tolerované, ak populácia medveďov nekontrolovateľne rastie a začína zasahovať aj do obývaných území.



Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec informoval o negatívnych dôsledkoch premnoženia medveďov na cestovný ruch. "Ľudia nechodia na cyklotrasy a ozbrojujú sa," podotkol. Kritizoval tiež nečinnosť zo strany štátu.



Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký zdôraznil, že je neprijateľné, aby bol medveď pred človekom a jeho životom. "Treba vytvoriť jasný systém jeho regulácie. Nemôže sa stať, že jeho životným priestorom je intravilán," dodal.