Hlas-SD vyzýva premiéra, aby odvolal z funkcie aj Hamrana

Bratislava 21. augusta (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva premiéra Ľudovíta Ódora, aby po odvolaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala A. bezodkladne odvolal z funkcie aj policajného prezidenta Štefana Hamrana. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Úradnícka vláda chcela upokojiť Slovensko, no namiesto toho tu zažívame nevídanú a otvorenú vojnu v bezpečnostných zložkách. Ak Ľudovít Ódor ako predseda vlády navrhuje odvolať riaditeľa SIS, musí v tú istú chvíľu ako poverený minister vnútra odvolať aj policajného prezidenta. Je to jediná možnosť, ako upokojiť situáciu a nastoliť v bezpečnostných zložkách rovnováhu," tvrdí líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Hovorí o dvojakom metri, ktorým prezidentka Zuzana Čaputová a premiér hodnotia obvinenia štátnych úradníkov. Tvrdí, že kým šéfa SIS pre obvinenie odvolali, obvinení vyšetrovatelia sú povyšovaní a premiestňovaní na policajnú inšpekciu, ktorá ich vyšetruje. Podľa Pellegriniho ľudia vidia, že rovnaké pravidlá neplatia pre všetkých a že sa vedenie polície vymklo civilnej kontrole.



Premiér v pondelok avizoval, že na najbližšom rokovaní vlády podá návrh na odvolanie riaditeľa SIS. Hlava štátu ho dočasne pozbavila výkonu štátnej služby. Premiér pripustil, že tajnú službu by do volieb mohol viesť námestník. Odvolanie policajného prezidenta neplánuje. Šéfa SIS spolu s ďalšími osobami minulý týždeň obvinila polícia zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.