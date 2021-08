Hlas-SD: Z daňovo-odvodovej reformy nič nebude

Bratislava 5. augusta (TASR) - Z daňovo-odvodovej reformy, ktorá mala priniesť príspevok na dieťa vo výške 200 eur, nič nebude. Vyhlásil to podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa neho najprv reformu veľkolepo predstavil ako Veľký tresk a teraz len sucho oznámil, že je v spiacom režime. "Z veľkého tresku je veľké nič. Bublina spľasla a rodiny 200-eurový príspevok na dieťa neuvidia," uviedol Tomáš.



Dodal, že tento zámer bol vzhľadom na objem potrebných finančných prostriedkov nerealistický, ale v prípade Matoviča si už ľudia zvykli na to, že najprv niečo teatrálne sľúbi a potom to nedodrží a ešte sa aj vyhovára na iných.



Tomáš zároveň pripomenul, že strana Hlas-SD navrhovala jednorazový prídavok na dieťa vo výške 300 eur, ako aj zdvojnásobenie klasického detského prídavku, no oba zákony v parlamente neprešli. "Naše návrhy boli racionálnejšie a únosnejšie pre štátny rozpočet, ale vládny valec ich zmietol zo stola. Namiesto toho jednorazový prídavok priznal len rodinám žijúcim zo sociálnych dávok a zvýšený pravidelný prídavok neschválil vôbec," uzavrel podpredseda Hlasu s tým, že po krachu Matovičovej reformy tak väčšina rodín na Slovensku nedostane vôbec nič.



V pondelok (2. 8.) na brífingu Matovič uviedol, že príprava daňovo-odvodovej reformy je v "spiacom štádiu". "Musíme sa v koalícii dohodnúť, či naďalej budú blokovať reformu alebo ideme urobiť počas tejto vlády nejaké naozaj zásadné reformné kroky," dodal minister financií.



Matovič predstavil obrysy daňovo-odvodovej reformy 5. mája. V tom čase deklaroval, že základnými piliermi reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod a 200 eur mesačne na dieťa. Poprel aj medializované informácie o náraste dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %.