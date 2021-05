Hlas-SD žiada koalíciu o mimoriadnu schôdzu o stretnutí v SIS

Bratislava 24. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD žiada premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) aj šéfov vládnych strán, aby koaliční poslanci pomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa chcela opozícia pýtať na stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD, ktorý podal návrh na jej zvolanie. Premiér sa podľa lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho snaží ututlať informácie z tohto stretnutia.



Pellegrini verí, že sa podarí otvoriť schôdzu, pričom nájdu režim, aby mohli rokovať bez toho, aby porušili zákon o utajovaných skutočnostiach. Pýta sa tiež, ako účastníci stretnutia naložili so získanými informáciami a aké opatrenia prijali. Tvrdí tiež, že videl prepisy SMS správ medzi konkrétnymi ľuďmi o ovplyvňovaní v kauzách. "Či už je to prokurátor, alebo vyšetrovateľ, kde reálne dáva pokyn jeden druhému, čo má povedať svedkovi, ako má vypovedať, koho má a nemá spomínať," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii. Pýta sa, či budú zatknutí aj ľudia, ktorí tieto správy písali. Zloženie a obsah stretnutia v SIS podľa neho potvrdzujú, že šlo o stretnutie, na ktorom sa malo hovoriť o závažných veciach.



Šéf Hlasu-SD sa tiež pýta premiéra, na základe čoho boli minulý rok dvakrát zvýšené prostriedky v rozpočte SIS. Pellegrini naznačil, že vtedajší premiér Igor Matovič (OĽANO) mohol sľúbiť zvýšenie prostriedkov SIS za to, že služba vezme "jedného kajúcnika za svojho agenta, a tak ho uprace v tichosti bez toho, aby na Hegera niečo porozprával". Pellegrini totiž tvrdí, že Heger sa bojí, "aby niektorý z kajúcnikov nepovedal všetko, čo vie o aktivitách terajšieho premiéra, keď ešte zastupoval firmu, ktorá obchodovala s alkoholom".



Matovič ešte minulý týždeň uviedol, že bol ešte ako premiér informovaný, že bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít M. mal odísť do SIS. Odmietol, že by intervenoval za tento presun.



Na stretnutí na pôde SIS minulý pondelok (17. 5.) sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.



Predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) zároveň zvolal mimoriadne zasadnutie výboru na stredu (26. 5.) ráno.