Hlas-SD žiada premiéra o čo najskoršie stretnutie koaličných lídrov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Koaličný Hlas-SD žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o stretnutie koaličných lídrov v čo najkratšom čase. Uviedol to jeho líder Matúš Šutaj Eštok po utorkovom zasadnutí predsedníctva strany. Treba podľa neho čo najskôr vyriešiť problémy v rámci koalície. Opätovne skritizoval vyjadrenia predsedu koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka voči niektorým predstaviteľom Hlasu-SD. Jeho pokusy o destabilizáciu koalície mu podľa slov Šutaja Eštoka nepomôžu stať sa šéfom Národnej rady (NR) SR.



"Chcem vyzvať pána premiéra, aby v čo najkratšom čase zvolal stretnutie koaličných lídrov. Aby sme v čo najkratšom čase vyriešili všetky témy a všetky problémy, ktoré pred sebou koalícia už nejaký čas tlačí. Treba ich vyriešiť čo najskôr, najneskôr do konca tohto roka. Ak takéto stretnutie nebude úspešné, tak sa chcem opýtať aj takto verejne Andreja Danka, že aký význam má koalícia, kde neplatia elementárne dohody? Aký význam má koalícia, ktorá nevie presadzovať zákony, ktoré majú v prvom rade pomáhať ľuďom žijúcim na Slovensku?" opýtal sa.



Šutaj Eštok opakovane odmietol viaceré tvrdenia na margo ministrov za Hlas-SD. Označil ich za klamlivé. Zároveň vyzdvihol prácu a profesionalitu šéfov rezortov. "Pán predseda SNS si musí konečne uvedomiť, že jeho pokusy o destabilizáciu a rozbitie vládnej koalície, aj keď pevne verím, že to nemyslí vážne, mu nijako nepomôžu stať sa predsedom parlamentu, pretože v zmysle platnej koaličnej zmluvy a na základe výsledkov parlamentných volieb táto pozícia naďalej patrí Hlasu-SD," povedal.