Hlas-SD: Žiadna dohoda so Smerom-SD na pozícii premiéra neexistuje

Bratislava 27. augusta (TASR) - Strana Hlas-SD nemá žiadnu dohodu so Smerom-SD o obsadení pozície premiéra po predčasných parlamentných voľbách. Vyplýva to z reakcie Hlasu-SD na tvrdenia šéfa SNS Andreja Danka, ktorý v nedeľu hovoril o existencii takejto dohody. Strana zdôrazňuje, že s nikým neuzatvára pred voľbami dohody o povolebnej spolupráci.



"Naším jediným cieľom je získať vo voľbách čo najsilnejší mandát na budovanie silného štátu, ktorý dokáže skutočne pomôcť ľuďom," uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková s tým, že o podobe budúcej vládnej koalície a aj o obsadení funkcie premiéra rozhodnú jedine ľudia vo voľbách.



Danko v nedeľnej diskusnej relácii Na telo tvrdil, že Smer-SD by obetoval po predčasných parlamentných voľbách pozíciu premiéra v prospech Hlasu-SD. Existovať má podľa neho takáto dohoda medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim.