< sekcia Slovensko
Hlas-SD:Prvý máj je symbolom úcty k práci a silného Slovenska v Európe
Ako na tlačovej konferencii povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, 1. máj je pre Hlas-SD významným dňom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 1. mája (TASR) - Prvý máj je symbolom úcty k práci, rešpektu k tradíciám a silného Slovenska v Európe. Uviedla to strana Hlas-SD, ktorá si v piatok pripomína Sviatok práce oslavami v Prešove.
Ako na tlačovej konferencii povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, 1. máj je pre Hlas-SD významným dňom, pretože sa v ňom spájajú hodnoty, ku ktorým sa dlhodobo hlásia a ktoré považujú za dôležité aj pre Slovensko, aj pre celú Európsku úniu (EÚ). Spresnil, že ide o úctu k poctivej práci, pracujúcim ľuďom či rešpekt k tradíciám.
„Zároveň si pripomíname chvíle, keď sa Slovensko stalo súčasťou európskej rodiny. Toto spojenie vystihuje aj politiku strany Hlas-SD, a to stáť na strane pracujúcich, vážiť si vlastné korene, chrániť hodnoty aj tradície, na ktorých stojí naša krajina, a zároveň presadzovať silné a sebavedomé Slovensko v Európe,“ dodal Šutaj Eštok v nadväznosti na výročie vstupu Slovenska do EÚ.
Pracujúci ľudia podľa neho vytvárajú na Slovensku hodnoty, bez ktorých by štát, samosprávy ani spoločnosť nemohli fungovať tak, ako fungujú dnes. „Ich nasadenie drží túto krajinu v dennodennom chode,“ dodal s tým, že si zaslúžia uznanie a štát, ktorý bude zárukou ich dôstojného života a životnej úrovne.
