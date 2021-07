Hlas-SD:Za nižšiu zaočkovanosť nemôže opozícia, no zlyhávanie koalície

Bratislava 4. júla (TASR) – Strana Hlas-SD odmieta obvinenia ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča, že opozícia je zodpovedná za nízky počet zaočkovaných proti novému koronavírusu. Reaguje tak na jeho slová v diskusnej relácii televízie TA3 v politike.



Hlas-SD je presvedčený, že čísla sú dôsledkom vládnutia súčasnej koalície. "Je to práve ona, ktorá v téme vakcinácie zlyháva. Potvrdila to kritika predsedu OĽANO na adresu vlastného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského," uviedla strana. Aj ďalšie Matovičove vyjadrenia o ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) podľa Hlasu-SD potvrdzujú, že koalícia je v dezolátnom stave a neschopná riešiť problémy ľudí.



Matovič v televíznej diskusii naznačil, že časť ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, sa tak rozhodla pod vplyvom lídrov opozície. „Vidíme to aj na prieskumoch, že priaznivci Smeru a Hlasu sú zaočkovaní minimálne," povedal Matovič.