Hlas si nie je vedomý odklonenia sa od sociálno-demokratických hodnôt

Bratislava 12. októbra (TASR) - Strana Hlas-SD si nie je vedomá akéhokoľvek odklonenia sa od sociálno-demokratických hodnôt. Uviedla to v reakcii na pozastavenie členstva v Strane európskych socialistov (PES). Verí, že európski socialisti prehodnotia svoje rozhodnutie a rokovania o vstupe Hlasu do tejto politickej skupiny budú ďalej pokračovať.uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Hlas-SD deklaruje, že bude naďalej svojou politikou napĺňať základné hodnotové piliere strany.Sociálno-demokratická politika, ktorej základom je presadzovanie kvality života ľudí a členstvo v EÚ a v NATO, bude podľa Hlasu tvoriť základné podmienky na vstup do povolebnej koalície.Predsedníctvo európskych socialistov vo štvrtok rozhodlo o pozastavení členstva slovenských politických strán Smer-SD a Hlas-SD. K tomuto kroku pristúpilo v nadväznosti na jasný odklon od ich hodnôt, ktorý predviedol predseda strany Smer Robert Fico. PES má obavy z ohlásenia vytvorenia vládnej koalície medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a radikálne pravicovou stranou.Strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v stredu (11. 10.) memorandum o porozumení, dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení vládnych pozícií.