Hlas: Treba garantovať,že v Bystrici a Martine nebudú skelety nemocníc

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Štát musí garantovať, že ak sa postavia hrubé stavby nemocníc v Martine a Banskej Bystrici zo zdrojov z plánu obnovy, nezostanú z nich iba skelety. Musia byť obe dostavané na kľúč, či už z peňazí štátneho rozpočtu alebo z eurofondov. Konštatovala to v stredu v Banskej Bystrici podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková. Strana vyzýva úradnícku vládu, aby začala okamžite konať v prípade výstavby a rekonštrukcie nemocníc.



"Je neprípustné, aby sme mali rozostavané skelety a pacientom nebude mať kde byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, pretože sa nenájdu ďalšie zdroje na to, aby sa obe nemocnice dokončili," zdôraznila Dolinková.



Podľa nej je súčinnosť ministerstva zdravotníctva kľúčová. "Projekty musia mať pripravené projektové tímy dodané ministerstvom zdravotníctva, ktoré budú koordinovať činnosť výstavby obidvoch stavieb a to nie v počte jedného človeka, ako tomu bolo v prípade Rázsoch, ale minimálne tímami na úrovni päť až desať ľudí pre každú z týchto nemocníc," upozornila podpredsedníčka strany.



Hlas-SD tiež považuje za nevyhnutné, okamžite vyrokovať podmienky výstavby hrubých stavieb týchto nemocníc s Európskou úniou tak, aby v prípade, že sa nestihnú dostavať do konca júna 2026, nemuseli sa vracať všetky peniaze na základe odovzdania, respektíve neodovzdania diela. Čiže, aby sa vrátili iba tie peniaze, ktoré skutočne neboli na danú výstavbu vyčerpané.



Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini vyslovil verejný záväzok, že ak strana bude vo vláde, Rooseveltova nemocnica bude zrekonštruovaná a slúžiť obyvateľom. "Ešte moja vláda zrekonštruovala z eurofondov detskú nemocnicu v Banskej Bystrici a vyčlenila viac ako 100 miliónov eur na zásadnú obnovu Rooseveltovej nemocnice. Skončilo sa aj verejné obstarávanie a mohla byť podpísaná zmluva. Potom nastúpila vláda Matoviča, Hegera, Kollára, Sulíka, Remišovej a všetko to len tak z trucu hanebne stopla," pripomenul Pellegrini.