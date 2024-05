Hlas trvá na Rašim ako predsedovi NR SR,KDH sa obáva neobsadenia postu

Bratislava 12. mája (TASR) - Hlas-SD trvá na obsadení postu predsedu Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim po tom, ako Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby. Potvrdil to minister práce Erik Tomáš v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 s tým, že ak sa má otvárať koaličná dohoda, treba sa baviť o všetkých postoch. Predseda KDH Milan Majerský sa obáva, že pozíciu šéfa parlamentu koalícia dlhodobo neobsadí pre rozpor Hlasu-SD a SNS v tejto otázke.



"Hlas-SD najmä trvá na tom, že miesto predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD," zopakoval Tomáš a vyzval koaličných partnerov, aby rešpektovali platnú koaličnú zmluvu. Trvá na potrebe dohody koaličných partnerov. Označil za nemožné, aby sa Hlas-SD a Smer-SD spojili pri voľbe s opozíciou. Tému podľa jeho slov v koalícii odložili po voľbách do Európskeho parlamentu. Poznamenal, že kandiduje aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa spomína aj pri pozícii predsedu parlamentu.



"Smutné je, že druhá najvyššia ústavná funkcia nie je obsadená," podotkol Majerský. Ak to má byť len do eurovolieb, dá sa to podľa neho akceptovať, no dlhodobé neobsadenie pozície označil za neakceptovateľné. Tvrdí, že aj z radov koaličných politikov už zaznievajú náznaky, že post ostane prázdny dlhšie. NR SR však takto podľa neho nemôže dlho fungovať, pretože to predstavuje chaos. Nepovedal, či by poslanci KDH podporili Rašiho pri voľbe. Rozhodnú sa, keď uvidia nomináciu.



Dotkli sa aj zmien v RTVS. Tomáš odmieta označovanie nového zákona ako rušenie inštitúcie. Tá podľa neho ostane verejnoprávna. Dodal, že Hlas-SD zmeny podporí, keďže sa odstránili veci, ktoré považovala strana za problematické. Majerský sa obáva ovládnutia inštitúcie jedinou koaličnou stranou. K strate verejnoprávnosti a zániku napríklad regionálneho vysielania by mohlo podľa neho prispieť aj zvýšenie podielu reklamy. "Lebo tí, čo budú platiť reklamu, budú diktovať, čo sa bude vysielať," podotkol.