Hlas verí, že zvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi SR

Bratislava 9. júna (TASR) - Hlas-SD verí, že novozvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi Slovenska a jeho národnoštátnych záujmov. Strana to uviedla v reakcii na oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Deklaruje, že ich rešpektuje.



"Povinnosťou každého európskeho poslanca je konať v prospech svojej vlasti a ľudí, ktorí v nej žijú," povedal predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.



Strana sa poďakovala všetkým voličom za ich účasť v eurovoľbách. "Osobitne však ďakujeme všetkým voličom Hlasu, že nám umožnili získať v našich prvých európskych voľbách zastúpenie v Európskom parlamente a zaradiť sa tak medzi štyri súčasné parlamentné strany zo siedmich, ktorým sa to podarilo," podotkol Šutaj Eštok.



Je presvedčený, že europoslanec za ich stranu Branislav Ondruš bude dôstojným reprezentantom SR a jej národnoštátnych záujmov, ako aj zástancom autentickej ľavicovej a sociálnej politiky. V súvislosti s poslednými mesiacmi na slovenskej politickej scéne Hlas pripomína potrebu plného rešpektu k výsledkom volieb.



Hlas-SD získal v eurovoľbách 7,18 percenta hlasov.