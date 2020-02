Hlas voliča bude platný, aj keď bude lístok zašpinený či natrhnutý

Bratislava 29. februára (TASR) - Hlas voliča v parlamentných voľbách bude platný, aj keď bude hlasovací lístok zašpinený, pokreslený či natrhnutý. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Lístok vloží volič do obálky bez úprav alebo zakrúžkuje preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky. Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí vrátiť celú sadu lístkov a komisia mu vydá novú sadu.



Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že do obálky nesmie volič vložiť viac ako jeden hlasovací lístok. V opačnom prípade je jeho hlas neplatný.



Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí sankcia 33 eur.



Slováci si v sobotu volia nových poslancov do Národnej rady (NR) SR. V ére samostatného Slovenska ide o ôsme parlamentné voľby v poradí. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. O priazeň voličov sa uchádza 24 politických subjektov. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.



Po uzatvorení volebných miestností o 22.00 h sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky budú známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. marca.