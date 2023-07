Hlas voliča bude platný, aj keď bude lístok poškodený či zašpinený

Bratislava 16. júla (TASR) - Hlasovací lístok v septembrových parlamentných voľbách je platný, aj keď došlo k jeho poškodeniu či zašpineniu alebo natrhnutiu. Rovnako sa neprihliada ani na prečiarknutie či dopisovanie hlasovacieho lístka. Pripomenulo to Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Volič dostane vo volebnej miestnosti hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Vyberie si jeden hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chce dať hlas. Lístok môže vložiť do obálky bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov, najviac však štyroch. Ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, hlas pre politický subjekt sa počíta, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.



V parlamentných voľbách je neplatný taký hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive. "Neplatné sú aj všetky hlasovacie lístky, ak je v obálke viac hlasovacích lístkov, ako aj hlasovacie lístky politickej strany alebo koalície, ktorá vzala svoju kandidátnu listinu späť," pripomenula hovorkyňa MV Zuzana Eliášová. Pri hlasovaní prostredníctvom pošty je neplatný ten hlasovací lístok, ktorý nebol vytlačený v súlade so zákonom, teda ak v prípade dvojstranného hlasovacieho lístka volič nevytlačil obe jeho strany.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.