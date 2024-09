Hlas vyzval koaličných partnerov aj opozíciu na konštruktívny dialóg

Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanecký klub Hlasu-SD opätovne vyzýva koaličných partnerov aj opozičných poslancov, aby sa v pléne Národnej rady (NR) SR vrátili k slušnému a konštruktívnemu dialógu. Uviedli to v stanovisku, ktoré TASR zaslalo tlačové oddelenie Hlasu-SD.



"Namiesto riešenia skutočných problémov, ktorým čelí Slovensko, sme celý deň strávili diskusiou o nálepke na počítači. Ako tento takzvaný 'problém' pomohol čo len jedinému človeku na Slovensku? Ako prispel k upokojeniu napätej situácie? Odpoveď je jasná - nijako," uviedli poslanci Hlasu-SD.



Hlas-SD kritizuje Luciu Plavákovú (PS), že ignorovala jeho výzvu na upokojenie situácie. "Namiesto toho sa rozhodla situáciu eskalovať a zneužiť. Jej následný krok vnímame ako úmyselnú provokáciu, ktorá je v priamom rozpore s rokovacím poriadkom. Preto sme hlasovali proti jej námietke," skonštatovali poslanci.



Plaváková bola počas dopoludňajšieho rokovania vykázaná z rokovacej sály podpredsedom NR SR Andrejom Dankom (SNS) za to, že mala na počítači na rečníckom pulte nálepky, medzi ktorými boli aj symboly na podporu LGBTI. Išlo podľa neho o reklamu, čo označil za rozpor s rokovacím poriadkom NR SR. Plaváková odmietla, že by porušila rokovací poriadok a incident označila ako útok na ňu ako LGBTI osobu. Následne sa situácia opakovala, keď popoludní viedol schôdzu Tibor Gašpar (Smer-SD). Viackrát Plavákovú vyzval na nápravu, keďže podľa neho porušuje rokovací poriadok. Následne ju vykázal zo sály.



"Naďalej považujeme túto tému za nezmyselnú a slúžiacu len na sebapropagáciu niektorých poslancov, ktorí sa radi postavia pred kamery," uzavrel Hlas-SD.