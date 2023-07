Hlas vyzýva vládu, aby zrušila rozhodnutie o nákupe armádnych vozidiel

Bratislava 13. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva úradnícku vládu Ľudovíta Ódora, aby zrušila rozhodnutie o nákupe ľahkých obrnených vozidiel 4x4 Oshkosh. Tento krok Ódorovej vlády považuje strana za premrhanú príležitosť získať za americké zdroje sofistikovanú techniku a slovenské zdroje použiť na podporu domáceho priemyslu výrobou tohto typu vozidiel na Slovensku.



"Vyjadrenia predsedu úradníckej vlády o tom, že nejde o žiadny obchod vzhľadom na financovanie prostredníctvom FMF, sú zavádzajúce. Samotný vládny materiál uvádza, že Slovensku vzniknú náklady na úhradu DPH, čo bude mať negatívny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany SR. Ide o sumu minimálne 34 miliónov USD, ktoré nie sú kryté v štátnom rozpočte. Úradnícka vláda preto nemá mandát rozhodovať o takýchto verejných finančných záväzkoch do budúcnosti," tvrdí nezaradený poslanec Národnej rady SR z Hlasu-SD Peter Kmec.



Nákup je navyše podľa neho v príkrom rozpore s vyhláseniami vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj Ódora o podpore slovenského obranného priemyslu. Poukázal na to, že na Slovensku sa vyrábajú štyri typovo porovnateľné a výrazne lacnejšie typy vozidiel (Aligator Master II, Patriot II, Gerlach, Hron). Podotkol, že fond FMF by mal byť prednostne využívaný na nákup takej techniky, ktorú na Slovensku nevieme vyrobiť, ktorá nám súrne chýba a ktorú USA ponúkajú na špičkovej úrovni. Ako príklad uviedol strategickú, ale aj taktickú protivzdušnú obranu, protidronovú ochranu a ďalšie prostriedky.



Vláda SR v stredu (12. 7.) schválila zámer, podľa ktorého Ministerstvo obrany (MO) SR obstará za financie z fondu USA 160 ľahkých taktických viacúčelových vozidiel (JLTV) 4x4. Cena kontraktu predstavuje takmer 190 miliónov dolárov, približne 172,9 milióna eur. Súčasťou kontraktu má byť aj logistická podpora vo forme náhradných dielov, poľného servisu, výcviku a dokumentácie. Vozidlá dodáva spoločnosť Oshkosh. Rezort uhradí v procese obstarania 20 percent DPH.



Ozbrojené sily (OS) SR plánujú vozidlá využívať napríklad pre potreby manévrových jednotiek pozemných síl, jednotky Síl pre špeciálne operácie, Prápor obrany a ochrany 81. krídla Sliač či vybrané jednotky bojového zabezpečenia brigády spoločnej podpory OS SR.



Z fondu FMF (Foreign Military Financing - zahraničné vojenské financovanie) vyčlenili Spojené štáty pre Slovensko celkovo 200 miliónov dolárov. Zvyšné prostriedky plánuje rezort využiť na kúpu ručných zbraní a protidronové systémy.