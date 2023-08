Hlas: Zatýkanie opozície je zásadný mocenský vstup do volebnej kampane

Bratislava 11. augusta (TASR) - Zatýkanie opozície dva mesiace pred parlamentnými voľbami je zásadný mocenský vstup do predvolebnej kampane, ktorý vrhá zlé svetlo na úradnícku vládu. Vyhlásila to strana Hlas-SD. Vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, aby sa vrátili k "civilnej kontrole ministerstva vnútra". Strana to uviedla v reakcii na zadržanie bývalého policajného prezidenta Tibora G., ktorý kandiduje vo voľbách za Smer-SD.



"Zatýkanie opozície dva mesiace pred voľbami je dôkazom, prečo musel minister vnútra Šimko odísť. Je to zásadný mocenský vstup do predvolebnej kampane, ktorý vrhá zlé svetlo na úradnícku vládu, ktorá sa zodpovedá prezidentke Čaputovej," uviedol Hlas-SD v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



Podľa Hlasu-SD sa napĺňajú slová lídra OĽANO a priatelia Igora Matoviča, ktorý mal takéto zásahy voči opozícii dlhodobo avizovať. Strana tvrdí, že sú porušené základné princípy kontroly moci a polícia je zneužívaná na politické účely.



Bývalého policajného prezidenta Tibora G. v piatok zadržali a obvinili v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti.