Hlas žiada pri podujatiach s pápežom umožniť režim OTP

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ľuďom by malo byť umožnené stretnúť sa s pápežom Františkom v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní COVID-19) tak, ako je to možné v prípade ostatných podujatí. Myslí si to mimoparlamentná strana Hlas-SD, ktorá vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a vládu na prehodnotenie podmienok septembrového stretnutia so Svätým Otcom, na ktoré môžu ísť len zaočkované osoby. Na zmenu pravidiel pre účastníkov podujatí s pápežom vyzýva aj poslanec parlamentu Richard Vašečka, pôsobiaci v neparlamentnej Kresťanskej únii.



"Aby každý, kto tam chce ísť, preukázal buď, že je zaočkovaný alebo otestovaný alebo prekonal pred menej ako 180 dňami ochorenie COVID-19. Myslím si, že to by bolo férové a že by to ešte zabránilo hanbe, ktorú môžeme zažiť počas návštevy pápeža," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že návšteva Svätého Otca je významná, celosvetovo sledovaná udalosť, ktorá vysiela silný signál do celého sveta. "Ak budú zábery z priestorov, ktoré sú schopné prijať 50-, 60-, 70.000 ľudí, a bude tam Svätý Otec a na kamerách do celého sveta pôjdu zábery s poloprázdnych hľadísk a z poloprázdnych miest, bude to veľmi smutný pohľad na Slovensko," dodal.



V súvislosti s návrhom umožniť ľuďom registráciu v rámci režimu OTP strana poukázala na blížiace sa Medzinárodné letecké dni SIAF 2021, ktoré v tomto režime fungujú a na ktorých sa zúčastní počas víkendu niekoľko tisíc ľudí. Argumentovala tiež neobmedzenou návštevnosťou obchodných centier. "Paradoxne, na návštevu so Svätým Otcom musíte byť len zaočkovaní," uviedol Pellegrini.



Pripomenul tiež, že namiesto plánovaných približne 300.000 ľudí je v súčasnosti zaregistrovaných len okolo 50.000, čo je vzhľadom na percento občanov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, nízke číslo. Dôvodom sú podľa strany najmä podmienky, ktoré stanovila vláda.



Strana tiež opätovne vyzvala vládu, aby zastavila očkovaciu lotériu a začala "míňať peniaze na nás všetkých tam, kde to potrebujeme," uviedla podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková.



Vašečka poukazuje na to, že na olympijskej kvalifikácii v ľadovom hokeji bolo v interiéri naraz približne 7500 divákov v režime OTP a obišlo sa to bez vážnejších epidemických dôsledkov. Spolu s kolegyňou, poslankyňou Annou Záborskou sa preto obracajú na vládu a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, aby zvážili súčasné nastavenie tzv. COVID automatu a umožnili aj otestovaným a tým, ktorí prekonali COVID-19, účasť na bohoslužbách za účasti pápeža.



Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu. Pápež na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína.