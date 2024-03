Hlasovací preukaz na prvé kolo volieb sa dá osobne vybaviť do piatka

Bratislava 19. marca (TASR) - O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne, a to do piatka (22. 3.). Volič môže o preukaz požiadať osobne obec v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Prvé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu (23. 3.). Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.



Obec vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Osobne sa dá oň požiadať najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže v piatok, v úradných hodinách obce. Vybaviť preukaz môže za voliča aj ním splnomocnená osoba. Je to možné len osobne do piatka. Treba vyplniť žiadosť, ktorá bude obsahovať údaje o voličovi, ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.



Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou. Platný je len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len spolu s občianskym preukazom. "Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá," upozorňuje ministerstvo vnútra.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.