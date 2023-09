Hlasovací preukaz sa dá osobne vybaviť do piatka

Bratislava 26. septembra (TASR) - Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska je možné vybaviť osobne najneskôr do piatka (29. 9.). Treba oň požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku.



Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne v úradných hodinách obce, najneskôr tak môže urobiť deň pred voľbami. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to tiež najneskôr deň pred voľbami.



Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola na Ministerstvo vnútra SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná.



V deň volieb musí volič po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom a predložiť hlasovací preukaz. Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.



Hlasovací preukaz sa vydá voličovi len raz, pri prípadnej strate mu obec nový nevydá. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska.



Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.