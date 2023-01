Referendum:Hlasovací preukaz na voľbu mimo obce sa dá získať do 20. 1.

Bratislava 6. januára (TASR) - Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže už len osobne do 20. januára. Týka sa to len voliča, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Následne môže hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Požiadať oň môže už len osobne najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže 20. januára v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.



Požiadať o hlasovací preukaz sa dá aj cez osobu splnomocnenú žiadateľom. Urobiť tak môže tiež do 20. januára.



Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.