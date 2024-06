Hlasovací preukaz sa dá vybaviť ešte v piatok, požiadať treba obec

Bratislava 7. júna (TASR) - Hlasovací preukaz na voľbu v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku sa dá vybaviť ešte počas piatka. Požiadať oň treba osobne obec trvalého pobytu v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Informuje o tom na svojom webe ministerstvo vnútra. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu (8. 6.).



Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.



V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky volieb sa zverejnia až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ. To sa očakáva v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h.