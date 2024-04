Hlasovací preukaz sa dá vybaviť už len osobne počas piatka

Bratislava 5. apríla (TASR) - O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá na druhé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne počas piatka. Volič musí o preukaz požiadať osobne obec v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Druhé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu (6. 4.). Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.



Obec vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Osobne sa dá oň požiadať najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže v piatok, v úradných hodinách obce. Vybaviť preukaz môže za voliča aj ním splnomocnená osoba. Splnomocnenec potrebuje vyplniť žiadosť, kde uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu.



Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou. Platný je len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený, a len spolu s občianskym preukazom. "Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá," upozorňuje ministerstvo vnútra.



Prezidenta si voliči vyberajú na funkčné obdobie piatich rokov.