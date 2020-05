Hlasovanie do Súdnej rady koalícia nemala dohodnuté s ĽSNS

Bratislava 3. mája (TASR) – Vládna koalícia nemala žiadnu dohodu s ĽSNS na tom, že ĽSNS podporí nominantku strany Sme rodina Alenu Svetlovskú na post členky Súdnej rady. V diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to povedal poslanec ĽSNS Miroslav Suja. Za Svetlovskú poslanci ĽSNS podľa neho hlasovali, pretože ich presvedčila svojím životopisom.



Juraj Šeliga (Za ľudí) tvrdí, že členovia ich poslaneckého klubu za Svetlovskú nehlasovali, pretože je aktívna sudkyňa a strana Za ľudí presadzovala, aby takýchto ľudí bolo v Súdnej rade čo najmenej. „Diskutovali sme o tom a nakoniec sme sa zdržali, lebo do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to bude,“ tvrdí Šeliga. Tento záväzok je podľa neho už do budúcnosti zahrnutý programovom vyhlásení vlády (PVV), zvolenie Svetlovskej však poslanci Za ľudí rešpektujú.



Suja tvrdí, že nechápe, prečo vládna koalícia nepodporila nominácie ĽSNS, teda Mariana Kotlebu na post šéfa výboru na kontrolu vojenského spravodajstva ani Ľuboša Blahu do ľudskoprávneho výboru, hoci ĽSNS má zastávať tieto dva výbory.



Šeliga opakovane označil záväzky v PVV v oblasti spravodlivosti, ktoré presadila strana Za ľudí, za výkladnú skriňu PVV. Patria medzi ne voľba nového šéfa Najvyššieho súdu SR, nového generálneho prokurátora a zriadenie najvyššieho správneho súdu. Parlament by podľa neho tiež mal čo najskôr zvoliť šéfa protikorupčného úradu, aby tento bol funkčný. „Tieto kroky musí Slovensko urobiť, aby spravodlivosť platila pre každého, a som rád, že postupne sa to deje,“ tvrdí Šeliga. Za ľudí do PVV tiež presadila hmotnú zodpovednosť politikov. Očista v Súdnej rade a celom súdnictve je potrebná aj podľa poslanca OĽaNO Michala Šipoša.



Boj proti korupcii je veľmi dôležitý aj podľa Suju a tiež Juraja Blanára (Smer-SD). Podľa neho však vláda porušila svoje programové vyhlásenie ešte pred jeho schválením. „Hovoríte, že ste proti rodinkárstvu a klientelizmu, avšak príbuzných poslancov ste nominovali do Slovenskej informačnej služby či na posty poslaneckých asistentov,“ hovorí Blanár. Šipoš nevidí problém v tom, ak má ako poslaneckého asistenta nejakého odborníka zo svojej vzdialenej rodiny.



Blanár sa bráni tvrdeniam, že predošlá vláda neurobila žiadne dobré opatrenia, keďže nová na niektoré z nich nadväzuje. „Ide napríklad o vytvorenie protikorupčného úradu, reformu v Zbore väzenskej a justičnej stráže či budovanie klientskych centier,“ menuje. Poukázal na to, že PVV neobsahuje žiadne záväzky o tom, že vláda nebude rušiť sociálne opatrenia zavedené tou predošlou, ako napríklad vlaky či obedy zadarmo. Pritom to podľa neho deklarovali Igor Matovič (OĽaNO) aj Boris Kollár (Sme rodina).