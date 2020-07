Hlasovanie o B. Kollárovi vidí prezidentka ako hodnotovú skúsenosť

Trnava 8. júla (TASR) – Hlasovanie o odvolaní predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej z hodnotového hľadiska zaujímavou skúsenosťou. Uviedla to v stredu počas návštevy Trnavy a regiónu.







"Je potrebné, aby sme tie najvyššie štandardy a nároky uplatňovali predovšetkým na seba, ak sme ich žiadali od našich predchodcov alebo od ľudí, ktorí boli v politike na inom názorovom alebo hodnotovom spektre," uviedla Čaputová. Prezidentka rešpektuje výsledok hlasovania v parlamente, považuje za veľmi významné to, aby všetci verejní činitelia budovali dôveru u verejnosti. Podľa jej slov je dôležité "pozerať sa dopredu a tiež to, akým spôsobom sa budeme pri iných hodnotových križovatkách rozhodovať".



Poslanci NR SR v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Kollár čelí podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci. Návrh na svoje odvolanie podal sám. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby Kollár sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO Kollárov odchod nežiadalo, avizovalo, že poslanci z hnutia budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.