Hlasovanie o osude vlády sa presúva na štvrtok

Bratislava 13. decembra (TASR) - Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa posúva na štvrtok (15. 12.) na 17.00 h. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v utorok napoludnie, keď odsúhlasili procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša. Odôvodnil to potrebou vytvoriť priestor na rokovania o riešení vzniknutej krízy vrátane možnosti volieb.



Presunutie hlasovania podporili poslanci OĽANO, Sme rodina vrátane Martina Borguľu, ktorý avizoval podporu pádu vlády a odchod z klubu. Okrem toho presun termínu podporili aj nezaradení poslanci zo strany Za ľudí i Martin Čepček, Katarína Hatráková, Miroslav Kollár, Ján Mičovský, Martin Klus či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Klub Smeru-SD bol proti, rovnako tak poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD a Ján Krošlák, ktorý avizoval podobný postup ako Borguľa. Strana SaS sa zdržala.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po schválení návrhu prerušil aktuálne rokovanie až do termínu hlasovania.



O osude vlády sa malo pôvodne hlasovať v utorok o 11.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) predložila opozičná SaS, pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.



V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.



Poslanci SaS, Smeru-SD aj nezaradení z Hlasu-SD avizovali podporu návrhu. Za chceli hlasovať aj koaliční poslanci zo Sme rodina Martin Borguľa a Ján Krošlák. Rovnaký postoj zaujali aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek či Slavěna Vorobelová.