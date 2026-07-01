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Hlasovanie spustené: O titul Strom roka zabojuje desiatka finalistov
Finalisti okrem titulu súťažia aj o odbornú starostlivosť certifikovaných arboristov, odborný audit zdravotného stavu a profesionálne ošetrenie získajú prvé tri stromy ankety.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Anketa Strom roka 2026 už pozná desiatku finalistov uchádzajúcich sa o hlasy verejnosti. Hlasovanie je otvorené od stredy do 30. septembra, víťazný strom získa okrem titulu aj možnosť reprezentovať Slovensko v európskej súťaži Tree of the Year. TASR o tom informovala Lucia Hasbach z Nadácie Ekopolis.
Do tohtoročného finále ankety Strom roka sa dostalo desať stromov z rôznych kútov Slovenska. Každý z nich má svoj príbeh, komunitu ľudí, ktorí ho nominovali a dôvod, prečo si zaslúži pozornosť. Nejde pritom len o vek alebo mohutnosť stromu, anketa oceňuje predovšetkým ich minulosť, vzťah ľudí k nim a význam, ktorý majú pre miesto, kde rastú.
„Stromy nás sprevádzajú celý život. Poskytujú tieň počas horúcich dní, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zadržiavajú vodu v krajine a vytvárajú priestor na oddych aj stretnutia. Anketa Strom roka je predovšetkým o vzťahu ľudí k stromom a o tom, že práve ony dokážu spájať ľudí naprieč celým Slovenskom,“ hovorí Daniela Mrázová, manažérka ankety Strom roka.
O hlasy verejnosti sa tento rok uchádza dub letný z obce Parchovany, jaseň štíhly v Podbrezovej, platan javorolistý v obci Baloň, buk lesný v Novej Bystrici či lipa malolistá v Zaježovej. Do finálovej desiatky sa dostala aj hruška obyčajná v obci Častá, borovica lesná v Liptovskej Sielnici, jabloň divá z Polichna, dub letný v obci Družstevná pri Hornáde či lipa srdcovitá v Oščadnici.
Príbehy všetkých stromov sú dostupné na webovej stránke www.stromroka.sk, počas leta ich organizátori predstavia aj na sociálnych sieťach. Finalisti okrem titulu súťažia aj o odbornú starostlivosť certifikovaných arboristov, odborný audit zdravotného stavu a profesionálne ošetrenie získajú prvé tri stromy ankety.
Aktuálny ročník ankety prináša zmenu hlasovania, každý hlasujúci môže po novom odovzdať iba jeden hlas jednému stromu. Urobiť tak možno prostredníctvom online hlasovacieho formulára na stránke ankety alebo pomocou originálneho hlasovacieho lístka v letnom dvojčísle časopisu Krásy Slovenska. Hlasovanie potrvá do 30. septembra. Vyvrcholením ankety bude slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v októbri.
Do tohtoročného finále ankety Strom roka sa dostalo desať stromov z rôznych kútov Slovenska. Každý z nich má svoj príbeh, komunitu ľudí, ktorí ho nominovali a dôvod, prečo si zaslúži pozornosť. Nejde pritom len o vek alebo mohutnosť stromu, anketa oceňuje predovšetkým ich minulosť, vzťah ľudí k nim a význam, ktorý majú pre miesto, kde rastú.
„Stromy nás sprevádzajú celý život. Poskytujú tieň počas horúcich dní, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zadržiavajú vodu v krajine a vytvárajú priestor na oddych aj stretnutia. Anketa Strom roka je predovšetkým o vzťahu ľudí k stromom a o tom, že práve ony dokážu spájať ľudí naprieč celým Slovenskom,“ hovorí Daniela Mrázová, manažérka ankety Strom roka.
O hlasy verejnosti sa tento rok uchádza dub letný z obce Parchovany, jaseň štíhly v Podbrezovej, platan javorolistý v obci Baloň, buk lesný v Novej Bystrici či lipa malolistá v Zaježovej. Do finálovej desiatky sa dostala aj hruška obyčajná v obci Častá, borovica lesná v Liptovskej Sielnici, jabloň divá z Polichna, dub letný v obci Družstevná pri Hornáde či lipa srdcovitá v Oščadnici.
Príbehy všetkých stromov sú dostupné na webovej stránke www.stromroka.sk, počas leta ich organizátori predstavia aj na sociálnych sieťach. Finalisti okrem titulu súťažia aj o odbornú starostlivosť certifikovaných arboristov, odborný audit zdravotného stavu a profesionálne ošetrenie získajú prvé tri stromy ankety.
Aktuálny ročník ankety prináša zmenu hlasovania, každý hlasujúci môže po novom odovzdať iba jeden hlas jednému stromu. Urobiť tak možno prostredníctvom online hlasovacieho formulára na stránke ankety alebo pomocou originálneho hlasovacieho lístka v letnom dvojčísle časopisu Krásy Slovenska. Hlasovanie potrvá do 30. septembra. Vyvrcholením ankety bude slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v októbri.