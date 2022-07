Hlasovanie v dvoch voľbách bude odlíšené farebne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Bratislava 3. júla (TASR) - Voliči budú mať hlasovanie v jesenných spojených voľbách odlíšené farebne. Na hlasovanie za poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a starostu, respektíve primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.Na voľby do orgánov samosprávy obcí určilo MV bielu a na voľby do orgánov samosprávnych krajov modrú farbu. V prípade Bratislavy a Košíc budú voliči vyberať aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Tieto hlasovacie lístky budú dávať taktiež do bielej obálky.Na hlasovacom lístku na voľby poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Informácia o počte poslancov bude uvedená na hlasovacom lístku. Na lístku na voľby starostu obce, respektíve primátora mesta a starostu mestskej časti môže volič zakrúžkovať len jedného kandidáta. Oba lístky vloží do bielej obálky. V prípade Bratislavy a Košíc pôjde o štyri lístky, pričom v týchto dvoch mestách bude lístok na voľby do mestského zastupiteľstva a lístok na voľby primátora mesta označený na ľavom okraji sivým pruhom.Na lístku na voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Informácia o počte poslancov bude uvedená na hlasovacom lístku. Tieto lístky budú mať modré pruhy. Oba lístky dá do modrej obálky.Modrú a bielu obálku následne volič hodí do určených schránok. "" upozorňuje rezort vnútra. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.