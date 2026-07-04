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Hlasovať v referende prišli aj niektorí predstavitelia opozície
Šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa na ňom zúčastnil vo Východnej. Na referendum prišiel aj predseda SaS Branislav Gröhling.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - V sobotnom referende prišli hlasovať aj niektorí predstavitelia opozície. Šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa na ňom zúčastnil vo Východnej. Na referendum prišiel aj predseda SaS Branislav Gröhling. Informovali o tom na sociálnej sieti. O účasti na referende informoval aj predseda mimoparlamentných Demokratov, ktorí petíciu za referendum iniciovali.
„V referende odhlasované. Táto vláda potrebuje počuť každý signál, čo si myslíme o jej deštrukcii právneho štátu a papalášizme,“ odkázal Šimečka. Gröhling na sociálnej sieti takisto kritizoval súčasnú vládu za zneužívanie moci a papalášizmus. „Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Polícia a prokuratúra musia mať opäť rozviazané ruky. Práve preto som bol hlasovať v referende,“ skonštatoval.
Naď pripomenul, pre koho je referendum určené. „Referendum nie je o politikoch. Je o tom, či občania ešte dokážu povedať dosť. Či si necháme vziať spravodlivosť, zodpovednosť a elementárnu slušnosť, alebo sa za ne postavíme. Ja som sa hlasovaním v referende za to všetko postavil a pozývam vás urobiť to isté,“ napísal šéf Demokratov s tým, že referendum je aj pre tých, „ktorí už majú dosť toho, že moc sa stará predovšetkým sama o seba“.
Mimoparlamentná strana Právo na pravdu, naopak, nepodporuje referendum. Považuje ho za politickú kampaň Demokratov. Podľa lídra strany Zoroslava Kollára je doživotná renta pre premiéra výsmechom do tvárí občanov, avšak na jej zrušenie treba „zdravý rozum poslancov a príčetného premiéra, nie ďalšie zadlžovanie Slovenska prostredníctvom PR kampane konkrétnej politickej strany“.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
„V referende odhlasované. Táto vláda potrebuje počuť každý signál, čo si myslíme o jej deštrukcii právneho štátu a papalášizme,“ odkázal Šimečka. Gröhling na sociálnej sieti takisto kritizoval súčasnú vládu za zneužívanie moci a papalášizmus. „Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Polícia a prokuratúra musia mať opäť rozviazané ruky. Práve preto som bol hlasovať v referende,“ skonštatoval.
Naď pripomenul, pre koho je referendum určené. „Referendum nie je o politikoch. Je o tom, či občania ešte dokážu povedať dosť. Či si necháme vziať spravodlivosť, zodpovednosť a elementárnu slušnosť, alebo sa za ne postavíme. Ja som sa hlasovaním v referende za to všetko postavil a pozývam vás urobiť to isté,“ napísal šéf Demokratov s tým, že referendum je aj pre tých, „ktorí už majú dosť toho, že moc sa stará predovšetkým sama o seba“.
Mimoparlamentná strana Právo na pravdu, naopak, nepodporuje referendum. Považuje ho za politickú kampaň Demokratov. Podľa lídra strany Zoroslava Kollára je doživotná renta pre premiéra výsmechom do tvárí občanov, avšak na jej zrušenie treba „zdravý rozum poslancov a príčetného premiéra, nie ďalšie zadlžovanie Slovenska prostredníctvom PR kampane konkrétnej politickej strany“.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.