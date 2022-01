Hlas–SD kritizuje výber štátneho tajomníka agrorezortu: Je to hazard

Bratislava 20. januára (TASR) – Hnutie OĽANO nie je odborne schopné viesť agrorezort. Nominácia štátneho tajomníka bez akýchkoľvek odborných znalostí z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva či lesného hospodárstva podčiarkuje neschopnosť hnutia Igora Matoviča (OĽANO) viesť tak významný rezort. Uviedla to opozičná strana Hlas-SD.



"Deštrukcia agrorezortu hnutím OĽANO pokračuje. V období, keď sa rieši Strategický plán za štyri miliardy eur a Slovensko vo výrobe potravín padlo na poslednú priečku v EÚ, dopĺňa neschopného ministra nekompetentný štátny tajomník bez akýchkoľvek odborných znalostí. Takéto hazardovanie so slovenskými spotrebiteľmi je neakceptovateľné. Rezort, ktorého činnosť sa dennodenne týka každého jedného spotrebiteľa, bez odbornosti viesť jednoducho nie je možné," zdôraznil Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva strany Hlas–SD.



Za neschopnosť hnutia Igora Matoviča v budúcnosti podľa Puciho zaplatí každý občan Slovenska prístupom k nekvalitným a drahým potravinám z dovozu. Už dnes sú pritom potraviny na Slovensku najdrahšie spomedzi krajín V4.



Poznamenal, že nominant OĽANO Martin Kováč je absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. V rokoch 2010 až 2012 bol splnomocnencom vlády SR pre Program revitalizácie krajiny a integrovaný manažment povodí a krajiny.



"V OĽANO si zrejme neuvedomili, že vodstvo patrí do kompetencie ministerstva životného prostredia a nie ministerstva pôdohospodárstva. Nominácie Igora Matoviča v agrorezorte sa na dlhú dobu zapíšu do histórie. Minister je bankár, Slovenský pozemkový fond vedie katechét, Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky, zodpovedný za kontrolu pesticídov a herbicídov, manažuje cukrár. A vymenovaním štátneho tajomníka k nim pribudol vodohospodár," dodal Puci.