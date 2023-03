Hlas chce voľby 120 dní po rozhodnutí o skrátení volebného obdobia

Bratislava 14. marca (TASR) - Parlamentné voľby by sa v budúcnosti mali konať 120 dní po tom, ako Národná rada (NR) SR rozhodne uznesením o skrátení volebného obdobia. Myslí si to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Spolu s poslancami pôsobiacimi v Hlase-SD to chcú dosiahnuť cez pozmeňujúci návrh k jednej z noviel Ústavy SR, ktorá je na rokovaní marcovej schôdze parlamentu.



Pellegrini skonštatoval, že predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra, keďže už nie je reálna šanca na skorší termín. Navrhnú preto aspoň zmenu ústavy. V nej by malo byť deklarované, že pokiaľ parlament rozhodne uznesením o skrátení volebného obdobia, voľby by sa museli konať najneskôr o 120 dní od prijatia tohto uznesenia. "Ak sa ide skrátiť volebné obdobie rozhodnutím poslancov, žiadne diskusie o dátume volieb. Musia byť najneskôr 120 dní od prijatia uznesenia," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii.



Ak by parlament vyslovil vláde nedôveru a do 45 dní by nedošlo k vytvoreniu novej väčšiny 76 poslancov na pôde existujúceho parlamentu a poslanci by sa ani nedohodli na uznesení o skrátení volebného obdobia, predseda parlamentu by mohol mať podľa návrhu sedem dní na to, aby vyhlásil voľby tak, aby boli o 110 dní. "Musíme tieto brzdy pravdepodobne do ústavy dostať, aby si tu do budúcna už nikto nemohol uzurpovať moc a zubami-nechtami sa pri nej držať," uzavrel Pellegrini.