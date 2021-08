Hlavná cena súťaže Slovak Press Photo poputuje D. Stehlíkovi

Na snímke zľava fotograf a člen poroty Roman Vondrouš (Česká republika), fotograf, pedagóg a člen poroty Jindřich Štreit (Česká republika), fotograf a víťaz Grand Prix Slovak Press Photo 2021 Daniel Stehlík, riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová, starostka mestskej časti Bratislava -Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, fotograf a predseda poroty Kadir van Lohuizen (Holandsko), zakladateľ a riaditeľ Nadácie afrických výtvarníkov (AAF) a člen poroty Azu Nwagbogu počas tlačovej konferencie po skončení hodnotenia súťažných prác prihlásených do 10. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 16. augusta (TASR) - Hlavná cena Grand Prix jubilejného 10. ročníka Slovak Press Photo poputuje Danielovi Stehlíkovi za samostatnú fotografiu zo série #SpoločnáZodpovednosť. Do súťaže sa prihlásilo 157 fotografov, ktorí dovedna zaslali 1322 snímok. Mená všetkých finalistov zverejní organizátor najneskôr týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 24. septembra v Bratislave. TASR o tom informovala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.Porota výrazne pozitívne hodnotila súťažné práce od študentov a mládeže do 26 rokov, z ktorej vzišla aj hlavná cena.uviedol predseda poroty Kadir van Lohuizen. Ako dodal, aj na Slovensku je evidentný celosvetový trend nástupu novej generácie fotografov, ktorých pohľad a vnímanie reality bežných dní je značne odlišný od toho, na čo doteraz boli ľudia zvyknutí.Do súťaže sa prihlásilo 157 fotografov, ktorí dovedna zaslali 1322 snímok, z toho 146 sérií a 87 samostatných fotografií.zhodnotila riaditeľka súťaže.Medzi súťažnými prácami dominovala najmä téma pandémie ochorenia COVID-19 a protivládnych demonštrácií proti prijatým opatreniam. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť s kategóriou. Každodenný život a s medzinárodnou kategóriou Dlhodobý dokument, ktorých úroveň podľa riaditeľky súťaže výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.Členmi poroty boli tento rok Kadir van Lohuizen (člen NOOR Agency, Holandsko), Azu Nwagbogu (AAP, Nigéria), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR), Roman Vondrouš (fotograf, ČTK, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň garantkou projektu. Hodnotenie prebehlo v dňoch 14. až 15. augusta.Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v deviatich súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v medzinárodnej kategórii Každodenný život. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, tento rok je jeho témou „Bratislava – mesto na Dunaji“. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka.Po slávnostnom odovzdaní cien sa uskutoční výstava prác všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií vo verejnom priestranstve Vajanského nábrežia v Bratislave v termíne 24. septembra do 31. októbra.