Hlavná hygienička: Obranyschopnosť organizmu možno podporiť vitamínmi
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Obranyschopnosť organizmu možno podporovať zvýšeným príjmom vitamínov, pomôcť môžu aj probiotiká. Dôležitý je aj zdravý životný štýl, pobyt na čerstvom vzduchu či dostatok spánku. Pripomína to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
Medzi dôležité vitamíny podľa jej slov patria vitamíny A, C, E, väčšina vitamínov zo skupiny B-komplexu a vitamínu D. „Získajú sa konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Bohatými zdrojmi vitamínu C sú napríklad paprika, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel či kapusta,“ ozrejmila odborníčka.
Súčasťou prevencie môžu byť aj probiotiká, ktoré treba užívať pravidelne a dlhšie, aspoň niekoľko týždňov. „Najlepšie je užívať ich v prírodnej forme, ako sú jogurty, kvasená kapusta, acidofilné či kefírové produkty,“ dodala Červeňová.
Imunitu možno posilniť aj aktívnym životným štýlom, dôležitý je aj dostatok spánku a každodenný pobyt na čerstvom vzduchu. Vhodné je tiež obliekať sa primerane počasiu a vrstviť oblečenie. Nemenej kľúčové sú aj dôkladná hygiena rúk a respiračná hygiena.
„V prevencii nielen chrípky, ale aj ostatných respiračných infekcií je vhodné vyhýbať sa preľudneným priestorom, v interiéri často a nárazovo vetrať s oknami dokorán a vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami na takéto infekcie alebo osobami s príznakmi respiračného ochorenia,“ dodala hlavná hygienička.
