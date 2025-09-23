< sekcia Slovensko
Hlavnú cenu Žena v IT získala Elena Zaitseva, ide o druhý ročník ocene

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - V druhom ročníku ocenenia Žena v IT uspeli tak ako vlani tri osobnosti. V kategórii Žena v IT zvíťazila Elena Zaitseva, v kategórii IT Študentka roka Lucia Piatriková a v kategórii IT Spojenec roka Peter Baus. Ceny im udelili v utorok večer v Jurkovičovej teplárni v Bratislave. TASR o tom informovali z občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktoré stojí za ocenením.
Víťazka hlavnej kategórie podľa odbornej poroty preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie a líderstva. Aktívne sa tiež snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle. „Táto cena pre mňa znamená poďakovanie i záväzok - ukazovať, že ženy do IT patria a že veda je krásna cesta pre tých, ktorí sa neboja výziev,“ priblížila profesorka Zaitseva z Katedry informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.
Cenu IT Študentka roka získala doktorandka na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity Lucia Piatriková, kde skúma využitie umelej inteligencie pri analýze histologických snímok. „Ocenenie je pre mňa dôkaz, že aj mladé ženy majú v IT čo povedať. Každá žena, ktorá má chuť učiť sa a rozvíjať, môže v IT uspieť. Informatika je nesmierne široká oblasť, v ktorej si každá z nás nájde to, čo ju baví a napĺňa,“ zdôraznila Piatriková.
Ocenenie IT Spojenec roka získal Peter Baus, ktorý sa zaslúžil o zlepšovanie rozmanitosti v IT a stojí napríklad aj za vývojom platformy Omama, pomáhajúcej rodinám v znevýhodnenom prostredí. „Vstup žien do IT je kľúčový, lebo rozmanitosť znamená nové riešenia. Podľa mojich skúseností ženy do IT prinášajú obrovskú pridanú hodnotu - nové pohľady, kreativitu aj empatiu,“ myslí si.
Podujatie podporilo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. „Oceňovať ženy v IT je dôležité, pretože ich prítomnosť prináša do technológií rovnováhu aj nové impulzy. Ukazujú nám, že inovácie vznikajú tam, kde sa stretávajú rôzne skúsenosti a pohľady,“ uviedol štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
Organizátori chceli aj tento rok upozorniť na talentované ženy v IT sektore, ktoré si zaslúžia osobitné uznanie a pozornosť. „Majú nielen jedinečné výsledky, úspechy a podiel na tom, kam sa posúva IT sektor a koľko kvalitných príležitostí vie Slovensko ponúknuť svetu, ale sú aj silnou inšpiráciou pre ostatné ženy a mladé dievčatá,“ dodala zakladateľka a výkonná riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.
