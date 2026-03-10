< sekcia Slovensko
Hlavný lavínový problém je mokrý sneh na slnečných svahoch
Prevláda typická jarná situácia, v noci sneh stuhne a cez deň sa opäť topí.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 10. marca (TASR) - Hlavný lavínový problém je mokrý sneh na slnečných svahoch. Vo Vysokých a v Západných Tatrách a západnej časti Nízkych Tatier platí v utorok od poludnia mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vyhlásené nad pásmom lesa len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Prevláda typická jarná situácia, v noci sneh stuhne a cez deň sa opäť topí. „Počas dňa očakávame polooblačné počasie, a tak nebude natápanie až tak výrazné ako v predošlých dňoch. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva,“ uviedlo SLP.
Upozornilo, že aktuálna lavínová situácia v teréne sa dá rozpoznať. Pozor si treba dať na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch.
Počasie počas utorka bude stále ovplyvňovať tlaková výš, očakáva sa pribúdanie oblačnosti. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 2000 metrov nad morom (m n. m.). „Na severnej strane pohorí, prípadne v zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ dodalo stredisko s tým, že výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.
