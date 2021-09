Hůlek: Na SIAF 2021 sme pripravili ukážky celého spektra letectva

Bratislava 1. septembra (TASR) - Na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021 na letisku Kuchyňa v Malackách si organizátori podujatia pripravili letové ukážky celého spektra letectva. Uviedol to výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Ivan Hůlek. TASR o tom informovala Ľubica Bôtošová z mediálneho tímu SIAF.



Hůlek poukázal na to, že verejnosť sa môže tešiť na letové ukážky civilného malého letectva, experimentálne lietadlá, vojenské prúdové lietadlá, ale aj veľké dopravné lietadlá. Zároveň vyzdvihol aj vrtuľníky. "K tomu budú pripravené aj pozemné ukážky s Policajným zborom, vojenskou políciou, špeciálnymi silami či záchranným hasičským zborom," priblížil program výkonný riaditeľ.



Pripomenul, že podujatie muselo zmeniť tradičné miesto konania z leteckej základne Sliač na leteckú základňu Kuchyňa. "Je to hlavne z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na letisku Sliač, takže sme sa presunuli na ďalšie a dá sa povedať jediné vhodné letisko, ktoré sa dá na toto podujatie využiť, a to je letecká základňa Kuchyňa," vysvetlil Hůlek. Ako poznamenal, v niečom je letisko lepšie, pretože poskytuje viac miesta pre návštevníkov. Na druhej strane je trochu limitované priestorom pre ukážky statických a letových ukážok.



Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 sa uskutočnia 4. a 5. septembra na letisku Kuchyňa. Priestor bude rozdelený na dve zóny – pre očkovaných s neobmedzenou kapacitou a OTP zónu (pre očkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19) s kapacitou do 5000 ľudí.