Hlina a Kresák sa stali podpredsedami strany Dobrá voľba a Umiernení

Na archívnej snímke Tomáš Drucker v Bratislave 15. decembra 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. februára (TASR) - Podpredsedami strany Dobrá voľba a Umiernení sa na sobotňajšom (19. 2.) sneme stali bývalý šéf KDH Alojz Hlina a bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR a ústavný právnik Peter Kresák. Členom predsedníctva sa stal Radoslav Baťo, ktorý má byť zodpovedný za program strany, a tiež ekonóm a bývalý splnomocnenec vlády Anton Marcinčin so starostom mestskej časti Bratislava-Lamač Lukášom Baňackým. Informoval o tom predseda strany Tomáš Drucker na nedeľňajšej tlačovej konferencii." povedal Drucker. Do politiky chce jeho strana vrátiť normálnosť, cieľ vidí v zlepšení Slovenska.Hlina ocenil spojenie strán a jeho potvrdenie na sneme, hovorí o výzve. Verí, že na Slovensku bude dopyt po stredo-pravej politike. "" dodal.Drucker zdôraznil, že najväčším politickým rizikom do budúcnosti je, že súčasnú vládu chaosu nahradí "", teda vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a fašistov. "" vyhlásil. Za hlavný cieľ strany označil vytvorenie alternatívy voči "" a "". Vyzval ku spolupráci ďalšie politické strany s podobným zameraním.Na margo referenda o predčasných voľbách Drucker dodal, že napriek nesúhlasu so súčasnou vládou to nepovažuje za systematické a dobré. Poukázal aj na potrebu prijímať ťažké reformy, ktoré sa nie vždy musia páčiť ľuďom a v prípade umožnenia takéhoto referenda by do toho podľa neho nikto nešiel.Zároveň apeloval na rekonštrukciu súčasnej vlády. Okrem iného kritizoval spory v nej pri zásadných reformách, či neochotu odvolať niektorých ministrov. Hovorí o potrebe odchodu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO).