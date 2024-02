Hlina by vyplatil farmárom priame platby, Michelko vidí problém v EÚ

Bratislava 23. februára (TASR) - Poľnohospodárom by mali okamžite vyplatiť priame platby, myslí si opozičný poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS). Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) skonštatoval, že štvrtkové protesty neboli namierené voči aktuálnej vláde, ale európskym nariadeniam. Pripúšťa však aj výzvy v rámci Slovenska, ako sú odbúranie byrokracie či spomínané vyplácanie platieb. Uviedli to vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na Hrane.



"Poľnohospodári konečne vyšli do ulíc, lebo nedostali to, čo mali dostať. Ak niečo treba urobiť okamžite, tak treba okamžite vyplatiť priame platby za rok 2023, už by mali prestať s výhovorkami," komentoval Hlina.



Michelko poukázal, že protesty neboli len na Slovensku. Ako upozornil, boli aj proti ukrajinskému obiliu či poľnohospodárskej politike Európskej únie. "Keď príde nové volebné obdobie Európskej komisie, toto musí ísť niekto riešiť a zásadným spôsobom, lebo je všeobecná nespokojnosť s tým, ako eurobyrokrati riešia poľnohospodársku politiku," zhodnotil. Domáce problémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre pripisuje predošlým kabinetom.



Témou diskusie boli aj možné zmeny v RTVS. Michelko uviedol, že sú možné a veľmi pravdepodobné. Ubezpečil, že návrh zákona prejde štandardným legislatívnym procesom. Vidí veľa argumentov, ako verejnoprávne médiá zlyhávajú.



K zmenám týkajúcim sa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michelko nemá bližšie informácie. Predpokladá, že vláda zmenila štatút vo vzťahu k poverovaniu námestníka. Hlina kritizoval, že so zámerom neboli oboznámení ani členovia parlamentného výboru na kontrolu SIS. Zástupca koalície oponoval, že nešlo o zákon.