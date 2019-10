Hlina: KDH bude vo voľbách kandidovať ako samostatná strana

Bratislava 26. októbra (TASR) - Mimoparlamentná strana KDH pôjde do volieb sama. Povedal to predseda strany Alojz Hlina na tlačovej konferencii po rokovaní Rady KDH. Tvrdí, že Slovensko potrebuje konzervatívnu stranu a verí, že KDH uspeje v parlamentných voľbách v roku 2020.



Návrhom Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v piatok (25. 10.) vyzval Hlinu k spolupráci a ponúkol mu polovicu miest na kandidátke, sa strana na rokovaní nezaoberala. "Program bol zaslaný v stredu, nemenili sme ho. Nevenovali sme sa skutočnostiam, ktoré sa pre niekoho javia byť funkčné. KDH bude kandidovať ako samostatná strana," uviedol Hlina. Poznamenal, že voľby v roku 2020 budú ťažkým zápasom.



Na rade pripravilo KDH svoj program do volieb, ktorý sa nazýva Reštart a nádej pre Slovensko. Ako povedala Caroline Líšková z KDH jednotlivé programové tézy sú zamerané pre jednotlivé cieľové skupiny. "Zamerali sme sa na seniorov, mladé rodiny, mladých ľudí a tiež na rezorty, ktoré nás najviac trápia a to zdravotníctvo, školstvo, sociálna politika," povedala Líšková.



KDH chce napríklad presadiť 100 eur mesačne pre každé dieťa pracujúcich rodičov, tehotenský príplatok a chce sa zamerať aj na dobrú výchovu detí. "Zo strany KDH je dobre vychované dieťa strategickým postupom, ako vieme zachrániť dôchodkový systém," vysvetlila Líšková.



Hlina pripomenul, že strana funguje na Slovensku už 30 rokov a chce aj naďalej plniť úlohu, ktorú v demokratickej spoločnosti má, a to byť konzervatívnou zložkou.



Kandidátnu listinu schváli KDH na zasadnutí 17. novembra.