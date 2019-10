Hlina odmietol ponuku OĽaNO a KÚ, aby bolo KDH na spoločnej kandidátke

Bratislava 25. októbra (TASR) - Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina odmieta spájanie sa s opozičným hnutím OĽaNO a mimoparlamentnou stranou KÚ. Tie ho v piatok vyzvali na spoluprácu, KDH dostalo ponuku mať polovicu miest na spoločnej kandidátke do budúcoročných volieb do NR SR.



"KDH je tridsaťročná strana. Nemôže sa spojiť so stranou, ktorá je vlastne firmou jej predsedu. KDH je členom EPP (Európska ľudová strana, pozn. TASR), nemôže sa spojiť so stranou, ktorá má štyroch členov. A ani so stranou, ktorá bola tesne pred eurovoľbami kúpená," napísal Hlina na sociálnej sieti, pričom smeroval k tomu, že Anna Záborská z KÚ svoju stranu kúpila. "Dnes sú v politickom priestore traja politici, ktorí nezakladali stranu poctivo, ale 'oklamali demokraciu' cez kúpenie inej strany. Sú to páni Kollár a Harabin a pani Záborská," skonštatoval šéf KDH.



Hlina pripomenul, že Igor Matovič (OĽaNO) zaútočil na kresťanských demokratov opäť tesne pred Radou KDH, ktorá má byť v sobotu (26. 10.) vo Zvolene. Na nej má KDH schváliť volebný program. "Zničiť KDH chcel Matovič už dávno, dnes už má aj spojencov. Stará garda, ktorá parazitovala na KDH, zacítila šancu pomstiť sa za odstavenie od koryta a dokonca ešte spriada plány, že na ruinách KDH postavia novú stranu, ktorá by im zase dlhé roky slúžila," dodal Hlina.



Matovič v piatok ponúkol Hlinovi tretie miesto na kandidátke. Dodal tiež, že po voľbách by si mohli kresťanskí demokrati vytvoriť vlastný poslanecký klub.