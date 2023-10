Hlina podozrieva Majerského z dohôd s Ficom, líder KDH to odmieta

PREČÍTAJTE SI AJ: Predsedníctvo KDH trvá na tom, že so Smerom do vlády nepôjde



Bratislava 6. októbra (TASR) - Zvolený poslanec za SaS Alojz Hlina podozrieva predsedu KDH Milana Majerského z dohôd s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom v súvislosti so zostavovaním vlády. Majerského podľa Hlinu vydierajú. Líder KDH jeho slová odmieta. Ako podotkol v reakcii pre TASR, Hlinovo správanie vysvetľuje, prečo je hnutie opatrné vo vzťahu k črtajúcej sa alternatíve voči Ficovej vláde.napísal na sociálnej sieti Hlina. Vďaka Majerskému podľa neho vychádza Ficovi plán a vzniká jediná možná vláda Smer - Hlas - SNS.Podľa Hlinu potreboval Fico, aby líder Hlasu-SD Peter Pellegrini nemal plán B, čo zabezpečil Majerský. "komentoval Hlina. Dohoda Fica a Majerského podľa neho obsahuje, žeaj niečo okolo interrupcií, presun eurofondov na vyššie územné celky a keď ľudia od predsedu SNS Andreja Danka začnútak zopár poslancov KDH zaberie.Majerský tvrdí, že nejestvuje dôvod, pre ktorý by mal byť akokoľvek vydierateľný." uviedol. Reagoval tak na Hlinove slová o svojich majetkových pomeroch.Predseda KDH nevidí zmysel komentovať ani špekulácie o takzvaných dohodách KDH so stranou Smer. "podotkol. Napriek opatrnosti voči črtajúcej sa alternatíve voči Ficovej vláde potvrdil stanovisko predsedníctva, po ktorom platí, že KDH nepôjde do vlády so Smerom.