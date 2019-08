Hlina: Truban sa ku klamstvu priznal, na rozdiel od iných politikov

Bratislava 8. augusta (TASR) – Rozdiel medzi Michalom Trubanom a inými vrcholovými politikmi je fakt, že sa aspoň ku klamstvu priznal a ospravedlnil, tvrdí predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Trubanove kroky a to, či niekoho poškodil, budú podľa Hlinu občania hodnotiť vo voľbách. Uviedol to v stanovisku pre TASR.uviedol Hlina. Dodal, že konzervatívna pozícia v problematike drog je naďalej jasná, a toHlina sa má v piatok (9. 8.) stretnúť s koalíciou Progresívne Slovensko (PS)/Spolu, s ktorou má rokovať o prípadnej spolupráci. Nedávno strany uzavreli tzv. pakt o neútočení. Rokovania by podľa Hlinu mali ukázať, či sú strany schopné aj povolebnej spolupráce.