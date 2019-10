Hlivák žiada Čaputovú zvážiť veto pri novele o verejnom obstarávaní

Bratislava 23. októbra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák zaslal list prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Žiada ju, aby zvážila možnosť vetovať novelu zákona o verejnom obstarávaní. V liste uviedol právne výhrady voči pozmeňujúcim návrhom poslancov, ktoré boli schválené. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Hlivák sa nestotožnil s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov, ktoré schválilo plénum parlamentu spolu s novelou zákona o verejnom obstarávaní. Pozmeňujúci návrh poslanca Smeru-SD Ľubomíra Vážneho hovorí o úprave zákonnej definície citlivého vybavenia, stavebných prác citlivého charakteru a služby citlivého charakteru. Podľa úradu sa javia ako rizikové možné dôsledky, keď sa nákup prvkov kritickej infraštruktúry, ktoré vykazujú znaky civilnej zákazky a ktoré sa historicky obstarávali v režime civilných zákaziek, bude spravovať režimom obranných a bezpečnostných zákaziek. Takáto právna úprava by podľa neho bola v rozpore s právom Európskej únie (EÚ).



Pozmeňujúci návrh nezaradeného poslanca Petra Marčeka je pre úrad neakceptovateľný ako celok. Jeho úprava totiž podľa ÚVO zasiahne do výkonu kontrolnej činnosti nezávislého kontrolného úradu aj do uplatňovania revíznych prostriedkov zo strany aktívne legitimovaných subjektov. "Pozmeňujúci návrh má taktiež zásadné vecné nedostatky, ktoré budú v aplikačnej praxi spôsobovať komplikácie, a súčasne nereflektuje niektoré zásadné ústavnoprávne a právne aspekty a taktiež prax, s ktorou je úrad konfrontovaný pri výkone kontroly," konštatuje úrad.



Podľa Marčekovho pozmeňujúceho návrhu sa má napríklad zaviesť ÚVO lehota na začatie konania v prípade konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu. Marčekov návrh zahŕňa aj zvýšenie a zjednotenie sumy kaucie pri podávaní námietok.