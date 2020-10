O participatívnych projektoch hlasujú Hlohovčania výlučne elektronicky

Hlohovec 10. októbra (TASR) – Mesto Hlohovec nezrušilo ani v čase pandémie ochorenia COVID-19 proces participatívneho rozpočtu a na nápady a zadania od obyvateľov, ktoré sa budú realizovať v roku 2021, počíta so sumou 60.000 eur. O tom, na ktoré projekty sa prostriedky použijú, aktuálne do 14. októbra hlasujú Hlohovčania výhradne elektronickou formou. Informoval o tom referent pre stratégie, koncepcie, dáta a participáciu na radnici Matúš Lukačovič.



"Výlučne elektronické hlasovanie sme zaviedli prvýkrát vlani a osvedčilo sa nám. Ľudia na webovej stránke mesta vyberú dva až tri nápady a zadania a im pridelia svoje hlasy. Takto sa eliminovalo občasné duplicitné hlasovanie v predchádzajúcich ročníkoch, keď niektorí hlasovali aj na papieri, aj elektronicky," uviedol Lukačovič pre TASR. Pre tých, ktorí nemajú doma internet alebo počítač, pripravilo mesto možnosť zapojiť sa na počítačoch v mestskej knižnici.



Proces 5. ročníka participatívneho rozpočtu v Hlohovci sa začal jarným podávaním občianskych projektov a zadaní pre mesto, v závere septembra pokračoval ich verejnou prezentáciou. V tomto roku sa zišli dohromady tri desiatky nápadov, do hlasovania postúpilo 14, ktoré splnili kritériá realizovateľnosti. Pre kategóriu občianske projekty, ktoré realizujú sami Hlohovčania, je vyčlenených 20.000 eur, na jeden najviac 5000 eur, pre kategóriu zadania má radnica 40.000 eur.



Hlohovčania v tomto roku navrhli, že sa budú podieľať na realizácii detskej lezeckej steny, malého oddychového priestoru pri umeleckej škole, edukačného chodníka s orientáciou na včely a včelárstvo, verejnej skúšobne pre mladých hudobníkov, skladu potravinovej pomoci či šachových stolíkov v zámockom parku alebo na hrádzi. Medzi zadaniami pre mesto sú v hlasovaní lezecká stena pre dospelých, obnova skateparku i hravé značenia na detskom ihrisku, vybudovanie vonkajších ohnísk. Hlohovčania rozhodnú, či podporia aj návrh obnoviť historické súsošie so sochou sv. Rochusa pri kostole v centre Hlohovca alebo vznikne bronzový model synagógy ako pripomienka niekdajšej židovskej architektúry v meste.



Tohtoročné úspešné projekty, o ktorých rozhodli Hlohovčania vlani, sa podľa Lukačoviča postupne realizujú. "Občianske projekty počas celého roka, realizácia zadaní pre mesto ako obnova športoviska či inštalácia osvetlenia Kostola sv. Michala sa pre koronakrízu posunuli na jeseň," doplnil Lukačovič.