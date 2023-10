Hluk a zápach zo Slovnaftu môžu ľudia zaznamenať i v najbližších dňoch

Bratislava 19. októbra (TASR) - Spaľovanie na poľných horákoch, zvýšený hluk či zápach z bratislavskej rafinérie Slovnaft môže verejnosť zaznamenať ešte aj v najbližších dňoch. Súvisí to s postupným nábehom výrobných jednotiek po štvrtkovej mimoriadnej udalosti, ktorý môže trvať rádovo niekoľko dní. Pre TASR to uviedla Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia spoločnosti.



V predpoludňajších hodinách došlo k výpadku prívodu elektriny do rafinérie. Museli preto postupne odstaviť celý výrobný proces. "Odstavovanie výrobných jednotiek je vždy sprevádzané spaľovaním materiálu na poľných horákoch, zvýšenou hladinou hluku a zápachu v závislosti od poveternostných podmienok. Tieto procesy boli riadené a bezpečné," uviedla Novotná. Príčiny výpadku sú predmetom šetrenia. Pri mimoriadnej udalosti sa nikto nezranil.



Po obnovení dodávok elektriny začali v rafinérii s postupným nábehom výrobných jednotiek. Trvať má rádovo niekoľko dní. "V nasledujúcich dňoch preto môže verejnosť opakovane zaznamenať sprievodné javy ako riadené spaľovanie na poľných horákoch, zvýšený hluk či zápach. Všetky nábehové práce sú kontrolované," ubezpečila Novotná.



Ako tvrdí, hoci spaľovanie na poľných horákoch a následný dym vyzerali vo štvrtok hrozivo, podľa meraní na monitorovacích staniciach nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší. "Obyvatelia môžu aktuálne emisné hodnoty aj z meracích staníc Slovnaftu sledovať na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Informácie sú verejne dostupné aj cez aplikáciu Sused Slovnaft," podotkla Novotná.