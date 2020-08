Maas s Korčokom hovorili o spolupráci, ale aj o situácii v Bielorusku

Na snímke nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas hovorí počas tlačovej konferencie po stretnutí s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom 21. augusta 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v piatok v Bratislave so svojím slovenským rezortným partnerom Ivanom Korčokom hovoril o spolupráci SR a Nemecka, právnom štáte i situácii v Bielorusku.Korčok pripomenul, že to je prvá návšteva Maasa na Slovensku vo funkcii ministra zahraničných vecí. Takisto dodal, že Maas reprezentuje krajinu, ktorá predsedá v Rade EÚ. Nemecko predsedníctvo prevzalo 1. júla od Chorvátska.Nemecko je podľa Korčoka významným partnerom Slovenskej republiky.povedal a dodal, že v ekonomickej oblasti je Nemecko významný investor a obchodný partner na Slovensku.povedal Korčok.povedal a dodal, že SR chce s Nemeckom intenzívnejšie spolupracovať v mnohých oblastiach ako digitalizácia, zelená ekonomika a priemysel 4.0.Korčok pripomenul, že počas nemeckého predsedníctva sa členským krajinám EÚ podarilo dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 a pláne obnovy.povedal.Pre Slovensko to podľa jeho slov predstavuje šancu na pomoc nielen teraz, v tejto ekonomickej situácii, ale aj v súvislosti s modernizáciou SR.Maas takisto povedal, že SR a Nemecko spája veľa spoločných záujmov a tieto dve krajiny chcúMinistri sa podľa Korčoka venovali i otázke právneho štátu. SR je podľa neho ochotná o tejto téme diskutovať aj v rámci EÚ.povedal.V súvislosti so situáciou v Bielorusku Korčok podľa svojich slov Maasa informoval,povedal.Slovensko si podľa Korčoka rovnako ako Nemecko uvedomuje, že táto situácia nemôže zostať bez odpovede a krajiny pracujú na reštriktívnych opatreniach, ktorév súvislosti s falšovaním výsledkov volieb a represáliami.Korčok podľa svojich slov komunikuje s ďalšími krajinami i v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o tom, ako zapojiť OBSE do procesu v Bielorusku. SR podľa Korčoka podporuje myšlienku, aby sa OBSE so svojimi mechanizmami zapojila do situácie v Bielorusku, čo však musí odsúhlasiť prezident Lukašenko.Maas pripomenul, že členské krajiny EÚ neuznali výsledky volieb v Bielorusku, ktoré podľa neho nezodpovedajú demokratickým princípom.povedal.povedal. Právny štát a demokraciu je podľa neho potrebné obhajovať nielen v rámci EÚ, ale aj vonku.Slovensku i Nemecku podľa Korčoka záleží i na zachovaní transatlantických vzťahov.