Hnutie OĽANO a priatelia plánuje v novembri snem

Bratislava 22. októbra (TASR) - Hnutie OĽANO a priatelia by malo mať snem v novembri. Pre TASR to uviedol poslanec a člen predsedníctva hnutia Michal Šipoš. Predpokladá, že snem sa bude konať v termíne okolo 17. novembra tak ako v minulosti. Podľa stanov hnutia sa na jeseň končí mandát šéfovi OĽANO a priatelia Igorovi Matovičovi. Šipoš nekonkretizoval, či sa na tomto sneme bude voliť predseda.



Na sneme sa budú podľa Šipoša preberať všetky záležitosti, o ktorých hovorí zákon. "Potrebujeme si navoliť orgány, potrebujeme si prejsť, ako budeme fungovať v opozícii, ako budeme fungovať v rámci nášho hnutia," doplnil s tým, že novým poslancom budú ponúkať členstvo v hnutí.



Hovorca OĽANO a priatelia Matúš Bystriansky pre TASR povedal, že voľba predsedu hnutia prebehne v súlade so stanovami. Tie hovoria, že predseda je volený snemom na štyri roky. Matoviča zvolili za predsedu na sneme v októbri 2019.



Matovič sa téme predsedníckej stoličky venoval aj vo volebnej kampani. Septembrové parlamentné voľby mali byť súbojom o nového predsedu hnutia. Šéfom hnutia mal byť ten z dvojice Matovič a volebná líderka Erika Jurinová, kto získa viac krúžkov. Matovič získal 178.614 platných prednostných hlasov a Jurinová 69.638 hlasov. Matovič po voľbách potvrdil, že ostáva predsedom OĽANO a priatelia.