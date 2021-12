Hnutie OĽANO odsúdilo populizmus strany SaS

Bratislava 2. decembra (TASR) - OĽANO víta stanovisko konzília odborníkov k zatváraniu škôl regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ). Zároveň odsúdilo správanie strany SaS, ktoré koaličný partner nazval "nezodpovedným". Hovorí preto o populizme liberálov.



"Konzílium a regionálni hygienici sú kvalifikovaní na to, aby posudzovali stav epidémie, navrhovali širšie opatrenia a bezodkladne sami prijímali tie operatívne. Stav v nemocniciach sa už vymkol z rúk a hrozí ešte zúfalejšia situácia. Každá infikovaná časť triedy generuje aj ďalšie pozitívne prípady v okolí detí, ktoré sa stávajú superšíriteľmi koronavírusu," uviedla členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Eva Horváthová (OĽANO) s dôvetkom, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) by mal miesto "tvrdošijného postoja" spojiť sily s verejnými zdravotníkmi a regionálnymi hygienikmi.



Doplnila, že na nemocničných lôžkach končia nielen učitelia či rodičia a ďalší dospelí, ale niekedy aj samotné deti. Tvrdí, že ide aj o ich zdravie. Zmeškané vzdelávanie sa dá podľa poslankyne do istej miery dohnať, zničené zdravie však nie.



Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) vyzýva SaS, aby prestala bojovať s expertmi. V aktuálnej situácii to považuje nielen za nezodpovedné, ale aj mimoriadne nebezpečné. "Videli sme pred rokom, kam tento populizmus viedol. Neúctivé označovanie porád s odborníkmi za tliachanie a chronické napádanie prijímaných opatrení viedlo k zneisteniu verejnosti a oslabeniu celého vládneho úsilia," uviedol.



Dodal, že napriek jasným upozorneniam o ohniskách výskytu nového koronavírusu v školách strana SaS pred týždňom vetovala ich dočasné uzatvorenie. "Stačilo populizmu, treba počúvať hlas rozumu a uprednostniť verejný záujem pred percentami v prieskumoch," uzavrel.



SaS uviedla, že na slová koaličného partnera nebude reagovať. Minister školstva vo štvrtok povedal, že posledné rozhodnutia regionálnych úradov v súvislosti so zatváraním škôl idú proti pravidlám, ktoré sa nastavili. Tvrdí, že ignorujú stav v jednotlivých školách a v prípade Bratislavského kraja ešte aj úplne popierajú zaočkovanosť a stav epidémie v okrese.