Hnutie PS kritizuje, že sa premiér vyhol stretnutiu so šéfom NATO

Bratislava 20. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS kritizuje, že premiér Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na konferenciu do USA a neabsolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Uviedli to členovia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii. Mienia, že so šéfom NATO, ktorý vo štvrtok pricestoval na Slovensko, mal premiér rokovať, a to najmä v kontexte politických zmien vo svete a zmien súvisiacich s nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Každý normálny líder, ktorému je osud krajiny len trošku vzácny a leží mu pri srdci, by v tomto momente sedel s generálnym tajomníkom NATO," skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS). Predseda vlády mal Ruttemu podľa slov Valáška adresovať viaceré otázky. Spýtať sa ho podľa neho napríklad mal, či je možné využiť veliteľstvá NATO aj v prípade, že sa Spojené štáty rozhodnú nepodieľať na našej obrane.



Člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil cestu Fica na Konferenciu konzervatívnej politickej akcie za trápnu výhovorku, ako sa vyhnúť rozhovoru s Ruttem. "Je to premárnená príležitosť nehovoriť dnes s generálnym tajomníkom NATO na Slovensku a tvrdím, že touto zahraničnou politikou vláda Slovenskú republiku vedie do katastrofy," dodal.



Predstavitelia PS kritizovali aj ďalšie kroky vlády v zahraničnej politike. Namietali napríklad Ficovu neúčasť na neformálnom európskom samite o Ukrajine a bezpečnosti Európy v Paríži. Odsúdili aj premiérove výroky k samitu. Hovorili o izolácii Slovenska. Tvrdia, že spojenci Slovensku nedôverujú. Predsedovi vládneho kabinetu tiež vyčítali, že na cestu do USA išiel v čase politickej krízy v krajine.



Na Slovensko vo štvrtok docestoval Mark Rutte. V rámci svojej pracovnej cesty mal rokovať s prezidentom SR Petrom Pellegrinim aj podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).