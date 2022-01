Hnutie PS vyzýva vládu na zákaz voľného predaja zábavnej pyrotechniky

Bratislava 4. januára (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva vládu na zákaz voľného predaja zábavnej pyrotechniky. Požaduje, aby bola pyrotechnika v kategórii F2 a F3 sprístupnená výlučne odborne spôsobilým osobám. Výzvu na zákaz predaja zábavnej pyrotechniky podpísalo viac ako 20.000 ľudí. Informoval o tom riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.



"Ohňostroje boli aj napriek zákazu vychádzania aj tento rok intenzívne. Denne vidíme desiatky správ o stratených či zranených zvieratách. Rovnako má tento spôsob vítania nového roka zásadný negatívny vplyv na zdravie aj životné prostredie," povedal Hojsík.



Environmentalistka z PS Tamara Stohlová si myslí, že súčasný stav treba zmeniť. Domáce aj divo žijúce zvieratá pri explóziách panikária, snažia sa uletieť alebo utiecť do bezpečia, čo pre ne môže mať často až smrteľné následky, poukazuje.



PS tiež upozorňuje, že problém s pyrotechnikou nekončí s príchodom nového roka. Zvyšky kartónu, plastu znečistené jedovatými chemikáliami s obsahom ťažkých kovov kontaminujú podľa Stohlovej pôdu aj vodu. "Znečistenie v prostredí pretrváva dlhšiu dobu a môže sa dostávať do potravového reťazca alebo do zásob podzemnej vody," upozornila.